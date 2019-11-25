В трех поселениях Татарстана признали несостоявшимися референдумы о самообложении

Накануне на территории 15 муниципальных районов Татарстана — в 12 сельских и семи городских поселениях — прошли местные референдумы по вопросам самообложения граждан. В голосовании приняли участие 62 821 человек (50,7% от общего числа избирателей).

Референдумы признаны состоявшимися в 16 поселениях (явка свыше 50%), несостоявшимися — в трех поселениях (явка ниже 50%). Решения по референдумам приняты в 16 поселениях (за решение проголосовали более 50% участников голосования), сообщает пресс-служба ЦИК Татарстана.

Напомним, что 17 ноября в Верхнеуслонском и Черемшанском районах Татарстана прошли первые референдумы по вопросам самообложения граждан. В голосовании приняли участие 4755 человек (50,63% от общего числа избирателей). При этом в Верхнеуслонском районе референдум признан несостоявшимся из-за низкой явки — она составила 45,5%.