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Осень 2019 года стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

17:55, 02.12.2019
Осень 2019 года стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений
Фото: pixabay.com

Осень 2019 года стала второй по теплоте за всю историю метеонаблюдений.

Среднемесячная температура ноября 2019 года превысила климатическую норму на 3 градуса и составила +1,8 градуса.

«Этот результат позволяет присвоить текущему году звание «серебряной осени», ведь своим суммарным результатом три осенних месяца превысили среднеклиматическую норму на 2,8°С, уступив лишь 1974 году — 0,1°С», — говорится в сообщении портала «Метеоновости».

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что прошедшие сентябрь и октябрь в России стали самыми теплыми в истории.

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