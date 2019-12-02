Осень 2019 года стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Осень 2019 года стала второй по теплоте за всю историю метеонаблюдений.

Среднемесячная температура ноября 2019 года превысила климатическую норму на 3 градуса и составила +1,8 градуса.



«Этот результат позволяет присвоить текущему году звание «серебряной осени», ведь своим суммарным результатом три осенних месяца превысили среднеклиматическую норму на 2,8°С, уступив лишь 1974 году — 0,1°С», — говорится в сообщении портала «Метеоновости».

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что прошедшие сентябрь и октябрь в России стали самыми теплыми в истории.