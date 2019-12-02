В России начнут зачислять братьев и сестер в одни учебные заведения

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право зачисления детей в детский сад и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры.

Данное право теперь закреплено в Семейном кодексе РФ, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что бывают ситуации, когда образовательное учреждение, приняв одного ребенка по принципу проживания на территории, отказывает его брату или сестре.

«Родители вынуждены утром до работы развозить детей по разным школам, что создает для них дополнительные сложности. Дети должны иметь возможность учиться в одной школе с братьями и сестрами», — сказал он.