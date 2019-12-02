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Минниханов направил телеграмму главе Забайкалья по поводу ДТП с автобусом, в котором погибли 19 человек

17:13, 02.12.2019
Минниханов направил телеграмму главе Забайкалья по поводу ДТП с автобусом, в котором погибли 19 человек
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана направил губернатору Забайкальского края Александру Осипову телеграмму со словами соболезнования в связи с аварией, в которой погибли 19 человек. Ранее он выразил глубокое соболезнование родным и близким погибших в аварии.

«Уважаемый Александр Михайлович! От имени татарстанцев, от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате аварии с автобусом в Сретенском районе Забайкальского края. Разделяем боль этой трагедии с жителями Забайкалья, просим передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, которую приводит пресс-служба президента РТ.

Ранее количество погибших в аварии с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 19 человек. Среди погибших значатся двое несовершеннолетних. Количество пострадавших возросло до 21.

ОбществоВласть Татарстан
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