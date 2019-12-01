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Минниханов выразил соболезнование в связи с ДТП с автобусом в Забайкалье

21:32, 01.12.2019

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил глубокое соболезнование родным и близким погибших в аварии, произошедшей сегодня в Забайкальском крае.

Также он пожелал скорейшего восстановления пострадавшим, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее количество погибших в аварии с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 19 человек. Среди погибших значатся двое несовершеннолетних. Количество пострадавших возросло до 21.

ОбществоВласть Татарстан
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