Новости общества

06:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане местами ожидается снег и до -9 градусов

05:33, 03.12.2019
Сегодня в Татарстане местами ожидается снег и до -9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 3 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем опустится от -4°С до -9°С. В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -9°С.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров