В Казани эвакуировали детсад из-за запаха гари

В понедельник в Кировском районе Казани прошла эвакуация детского сада №81. Причиной послужил запах горелой электропроводки.

Сообщение о запахе в МЧС поступило в 08.12. Прибывшие на место спасатели не обнаружили признаков горения, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

До прибытия подразделений из здания вышли 165 человек, в том числе 25 человек персонала.

В 08.32 пожарные установили, что в подвале детсада перегрелся электродвигатель.