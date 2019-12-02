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В Казани эвакуировали детсад из-за запаха гари

13:24, 02.12.2019
В Казани эвакуировали детсад из-за запаха гари
Фото: vk.com/vkazani

В понедельник в Кировском районе Казани прошла эвакуация детского сада №81. Причиной послужил запах горелой электропроводки.

Сообщение о запахе в МЧС поступило в 08.12. Прибывшие на место спасатели не обнаружили признаков горения, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

До прибытия подразделений из здания вышли 165 человек, в том числе 25 человек персонала.

В 08.32 пожарные установили, что в подвале детсада перегрелся электродвигатель.

Происшествия Татарстан
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