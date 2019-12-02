В Казани эвакуировали детсад из-за запаха гари
В понедельник в Кировском районе Казани прошла эвакуация детского сада №81. Причиной послужил запах горелой электропроводки.
Сообщение о запахе в МЧС поступило в 08.12. Прибывшие на место спасатели не обнаружили признаков горения, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.
До прибытия подразделений из здания вышли 165 человек, в том числе 25 человек персонала.
В 08.32 пожарные установили, что в подвале детсада перегрелся электродвигатель.Происшествия Татарстан
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