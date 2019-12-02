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Виктор Тихонов: «Надеюсь, что после первого гола игра пойдет увереннее»

12:16, 02.12.2019
Виктор Тихонов: «Надеюсь, что после первого гола игра пойдет увереннее»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился впечатлениями от дебютной шайбы за казанский клуб в матче с московским «Динамо» (5:2).

— Первый гол за «Ак Барс», насколько он для вас важен, насколько было приятно забить?

Любой гол — это приятно. Там я не так много сделал: защитник здорово бросил, я на миллиметры коснулся — можно сказать, что шайба сама попала в клюшку. Получается, мне на счет гол. Спасибо ему (защитнику) — до этого у меня было много моментов, но не заходило, а сейчас такой, можно сказать, удачный гол. Надеюсь, что дальше будет поувереннее.

Олег (Ли) забил в первом же матче, в первой же смене.

Он очень высокую планку поставил, поэтому я себя настраивал на такую же задачу. С каждым матчем давление все росло и росло.

Сегодня не играли 3 лучших бомбардира команды — Кормье, Петров, Азеведо. Команда забила 5 голов, могла забить еще. Как такое возможно, вы понимаете?

Просто очень быстро начали, поймали «Динамо» еще неготовым, они еще не включились полностью. Три быстрых гола очень помогли нам. Конечно, потому чуть инициативу отдали во втором периоде, но самое главное — доиграли матч, заработали 2 очка.

Помните, с кем у «Ак Барса» следующий матч?

Нет, напомните (улыбается)?

Против СКА в Санкт-Петербурге.

Я всегда очень жду таких интересных матчей, особенно против своей бывшей команды. Даже когда с «Северсталью» встречаемся, тоже интересно — это дополнительная мотивация. Скорее бы эта игра в Петербурге, — приводит слова Тихонова официальный сайт клуба.

СпортХоккей Татарстан
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