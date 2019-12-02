Виктор Тихонов: «Надеюсь, что после первого гола игра пойдет увереннее»

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился впечатлениями от дебютной шайбы за казанский клуб в матче с московским «Динамо» (5:2).

— Первый гол за «Ак Барс», насколько он для вас важен, насколько было приятно забить?

— Любой гол — это приятно. Там я не так много сделал: защитник здорово бросил, я на миллиметры коснулся — можно сказать, что шайба сама попала в клюшку. Получается, мне на счет гол. Спасибо ему (защитнику) — до этого у меня было много моментов, но не заходило, а сейчас такой, можно сказать, удачный гол. Надеюсь, что дальше будет поувереннее.

— Олег (Ли) забил в первом же матче, в первой же смене.

— Он очень высокую планку поставил, поэтому я себя настраивал на такую же задачу. С каждым матчем давление все росло и росло.

— Сегодня не играли 3 лучших бомбардира команды — Кормье, Петров, Азеведо. Команда забила 5 голов, могла забить еще. Как такое возможно, вы понимаете?

— Просто очень быстро начали, поймали «Динамо» еще неготовым, они еще не включились полностью. Три быстрых гола очень помогли нам. Конечно, потому чуть инициативу отдали во втором периоде, но самое главное — доиграли матч, заработали 2 очка.

— Помните, с кем у «Ак Барса» следующий матч?

— Нет, напомните (улыбается)?

— Против СКА в Санкт-Петербурге.

— Я всегда очень жду таких интересных матчей, особенно против своей бывшей команды. Даже когда с «Северсталью» встречаемся, тоже интересно — это дополнительная мотивация. Скорее бы эта игра в Петербурге, — приводит слова Тихонова официальный сайт клуба.