РЖД планирует начать продавать билеты на самолеты и автобусы

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В 2020 году РЖД планирует запустить сайт, где можно будет купить билеты не только на поезда, но и на самолеты и автобусы. В перспективе также возможно будет заказывать такси, покупать билеты на водный транспорт и заказывать гостиницу.

О нововведениях рассказал директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

«Уже сейчас по Якутии запущена возможность приобрести билет на паром и поезд. Мы смотрим на Карелию с точки зрения водного транспорта и смотрим на Петербург», — передает слова Чаркина ТАСС.

При покупке билетов пользователю первым делом будет предложен поезд как основной способ передвижения. Затем на сайте можно будет увидеть билеты на те же направления на самолеты и водный транспорт с указанием цены и времени в пути.

Ранее сообщалось, что «Российские железные дороги» намерены потратить 1,03 млрд рублей на охрану вокзала «Казань» и еще 354 млн рублей на аналогичные услуги для вокзала «Казань-2».