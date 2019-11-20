РЖД потратят 1,3 млрд рублей на охрану ж/д вокзалов Казани

«Российские железные дороги» намерены потратить 1,03 млрд рублей на охрану вокзала «Казань» и еще 354 млн рублей на аналогичные услуги для вокзала «Казань-2».

Контракт с подрядчиком будет рассчитан на пять лет. Так, на вокзале «Казань» предписывается размещение 42 досмотровых постов (с января по март 2020 года — 21 пост, при этом в нынешнем году функционирует 18 постов) и четыре поста групп быстрого реагирования.

В соответствии с условиями тендера, будущий исполнитель должен «обеспечивать непрерывную защиту объектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных средств от актов незаконного вмешательства с целью устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, интересов личности и общества».



Все работники подрядчика должны быть аттестованы и соответствующим образом экипированы. В их обязанности входит досмотр лиц, проходящих на территорию вокзалов, и их багажа, недопущение нарушения пропускного режима, выявление потенциальных нарушителей и т. д. Подобные подразделения должны присутствовать на всех крупных вокзалах согласно федеральному закону «О транспорте».

Подробнее — в материале «Реального времени».