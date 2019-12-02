Сыну умершей от рака Айгуль Файзыловой до сих пор не сказали о смерти мамы

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Амир Файзылов, сын ушедшей от онкологического заболевания Айгуль Файзыловой, до сих пор не знает, что мама умерла. Сейчас ребенка готовят передать под опеку в новую семью.

В последний раз ребенок видел мать в хосписе. Его привели к Айгуль до ее кончины.

«Мальчику все еще не сказали, что мамы нет, — рассказала изданию «АиФ» подруга Файзыловой Гульчачак Локманова. — Чувствует он себя хорошо, я хочу навестить его до Нового года, но, скорее всего, зимой он уже переедет».

Мальчика готовится принять двоюродный дядя Айгуль, живущий в деревне под Набережными Челнами.

Напомним, что Айгуль Файзылова, ставшая известной после поиска приемной семьи для своего ребенка, скончалась в хосписе имени Анжелы Вавиловой 15 ноября.

