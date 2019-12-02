Главное за выходные: пробка из-за чайника, банкротство «Фабрики Алафузова» и вернувшиеся домой туристы

На озере Кабан спасли еще одного лебедя-«отшельника». Его также выловили и передали в зооботсад. Напомним, ранее сюда уже привозили двух лебедей из Автограда.



Основатель «Фабрики Алафузова» прокомментировал иск о банкротстве.

«Ситуация с банкротством предсказуемая, мы ждали этого иска с 2017 года. Перспектива банкротства меня не пугает, это очистительная процедура, я дважды ее проходил, из нее можно выйти достаточно хорошо. Возможно, помещения придется продать. По судебной оценке, они стоят 70 миллионов, но, думаю, вполне можно выручить и 90, так как, сделав кровлю, мы увеличили площадь до 9 тысяч метров.

В торговом центре казанцы устроили пробку за бесплатный чайник. Не менее сотни людей приехали в торговый центр за шансом выиграть электрический чайник. В итоге этаж заполонили люди с купонами, что привело к своеобразной «пробке».



Минниханов выразил соболезнование родным и близким погибших в аварии с автобусом в Забайкалье. Также он пожелал скорейшего восстановления пострадавшим, сообщает пресс-служба президента РТ.





В Казань вернулись более 200 туристов, которые не могли вылететь из китайского Хайнаня. Напомним, что туристы из России почти двое суток ждали вылета в Казань из аэропорта китайского курорта Санья на острове Хайнань.