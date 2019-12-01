Основатель «Фабрики Алафузова» прокомментировал иск о банкротстве

Конкурсный управляющий «Булгар банка» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал иск о банкротстве ООО «Алафузовские мануфактуры», владеющего лофтом «Фабрика Алафузова» на улице Гладилова в Кировском районе Казани. Руководитель и совладелец лофта Андрей Питулов прокомментировал банкротный иск.

«Ситуация с банкротством предсказуемая, мы ждали этого иска с 2017 года. Перспектива банкротства меня не пугает, это очистительная процедура, я дважды ее проходил, из нее можно выйти достаточно хорошо. Возможно, помещения придется продать. По судебной оценке, они стоят 70 миллионов, но, думаю, вполне можно выручить и 90, так как, сделав кровлю, мы увеличили площадь до 9 тысяч метров. Должны мы, по судебному решению, 50 миллионов, а заявленную в иске о банкротстве сумму в 100 миллионов будем оспаривать. К тому же, я и несколько компаний, которые участвовали в реконструкции, вложив сюда в общей сложности миллионов 40, будем включаться в конкурсную массу и претендовать процентов на 20 стоимости здания, чтобы выйти из положения как минимум не в минусе», — сказал Пиутулов.

По его словам, процедура банкротства даст время на поиски инвестора.

«Возможно, найдется бизнес, который согласится помочь мне рассчитаться с банком в обмен на половину помещений. Они имеют хорошие перспективы по увеличению рыночной стоимости: купив площади по 10 тысяч за «квадрат» и вложив еще 2-3 тысячи в ремонт (отделка, электрика, отопление), можно эти же площади перепродать уже по 30—40 тысяч за «квадрат», здесь такие рыночные цены», — отметил основатель «Фабрики Алафузова».

Подробнее о банкротстве «Фабрики Алафузова» — в материале «Реального времени».