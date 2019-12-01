В Казань вернулись более 200 туристов, которые двое суток не могли вылететь из китайского Хайнаня

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани успешно совершил посадку самолет с более 200 туристами, которые почти двое суток не могли вылететь домой из-за задержки рейса. Информацию «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Напомним, что туристы из России почти двое суток ждали вылета в Казань из аэропорта китайского курорта Санья на острове Хайнань. Сегодня утром самолет вылетел в Казань.