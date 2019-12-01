Эксперты: Центробанк в декабре снизит ключевую ставку
Банк России снизит ключевую ставку до 6% годовых в декабре. Об этом заявил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
По данным Минко, снижение ставки связано с низкой инфляцией и слабым потребительским спросом.
«Мы ожидаем, что ЦБ в декабре снизит ставку на 50 базисных пунктов в ответ на все еще низкую инфляцию и слабый потребительский спрос», — цитирует Минко РИА Новости.
Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении ключевой ставки.Общество
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