Тренер «Ак Барса»: «Против «Динамо» будет тяжёлая и очень интересная игра»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча против московского «Динамо».

В матче против «Сочи» было много моментов, но шайба в ворота не шла. Что нужно делать тренерам и игрокам, чтобы это не сказалось на настрое и психологии?

Без голов матч не выиграть. Надо продолжать работать, трудиться. Если от истока идти вдоль реки, обязательно придёшь к морю. Больше надо лезть на ворота, угрожать: помеха вратарю и добивание, очень мало добиваем. Плюс, конечно, должно работать большинство, это очень важный компонент. К сожалению, мы в прошлой игре имели столько большинства, но не забили. Для нас это сигнал. Где-то меняем сочетания, ищем, но этот процесс — как живой организм. Поэтому все равно донесём до ребят, как нужно действовать в большинстве.

Показалось, что в двух последних матчах команда была не до конца готова физически.

Нет, с подготовкой нет никаких проблем — все ребята готовы, всё нормально. Просто нужно понимать, что полчемпионата уже прошло, игра накапливаются… Ты не можешь выходить и выигрывать каждый матч. Бывают такие игры, когда просто не идёт. Да, было много моментов, когда мы и в пустые ворота не забивали. Но такие матчи — это нормально.

В «Динамо» играют лучшие бомбардиры чемпионата Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин. Как остановить их и противостоять всей команде соперника?

Во-первых, нужно кататься везде, играть плотно с этими ребятами — Шипачёвым и Яшкиным, Тарасов ещё: у них хорошая тройка. Не давать пространства, везде играть плотно. «Динамо» хорошая команда, очень быстрая, с хорошей реализацией большинства, и в меньшинстве они очень агрессивно играют. Поэтому сегодня будет тяжёлая и очень интересная игра. Не зря эта команда входит в топ-3 Запада. Будет хороший напряжённый матч, мы к нему готовимся.

На раскатке не было Патриса Кормье. Он отсутствовал из-за проблем со здоровьем или с реализацией моментов в прошлой игре?

Нет-нет, конечно, со здоровьем это связано. Нет Патриса, нет Джастина Азеведо, нет Кирилла Петрова, нет Фисенко. Они готовятся, но участвовать в игре сегодня не будут, — сказал Горбенко.