Кинолог рассказал, как избежать укусов собак

Президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский рассказал, как себя вести при нападении собак.

«Ходить не надо по промзонам ночью. Если вы идете и на вас напала собака, то лучше, конечно, прижаться к стене, посмотреть, сможете ли вы подняться», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, ни в коем случае нельзя замахиваться на собаку, особенно если их несколько.

«Если вы бежите по парку, лучше остановиться и не пытаться приблизиться к дереву. Если есть какой-то (пахучий, — прим. ред.) предмет, будь то лак, одеколон, парфюм, баллончик, то можно воспользоваться им. Если есть какой-то запах, то никогда собаки не будут с вами связываться», — рассказал Уражевский.

Он отметил, что если бродячий пес все же укусил, лучше сразу обращаться к врачам. В больших городах почти не встречаются больные бешенством животные, но это нужно сделать, чтобы исключить риски.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана в 2019 году выделили на отлов, стерилизацию и содержание бездомных собак более 27 млн рублей.