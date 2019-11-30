В Татарстане ввели в эксплуатацию 2 млн. кв. метров жилья — 97% от плана

В Татарстане на 29 ноября ввели в эксплуатацию 2 млн. кв. м жилья, или 97% от годового плана,. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

В этому году по инвестиционной программе Госжилфонда РТ должны построить 165 домов на 7 838 квартир. По состоянию на 29 ноября, в органы статистики отчитались по 96 домам. Остальные строящиеся дома находятся, по словам главы Минстроя, в высокой степени готовности.

Наиболее серьезный вклад в выполнение плановых обязательств ввода жилья внесли Казань, Пестречинский, Высокогорский, Лаишевский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Татарстан занял пятое место среди регионов России по объему строительства нового жилья. За девять месяцев 2019 года в республике было построено 1,77 млн кв. м жилья.