Татарстан вошел в число лидеров среди регионов по объему строительства нового жилья

Татарстана занял пятое место среди регионов России по объему строительства нового жилья. За девять месяцев 2019 года в республике было построено 1,77 млн кв. м жилья.

В топ-5 также вошли Подмосковье (5,76 млн), Москва (3,63 млн), Краснодарский край (2,88 млн) и Ростовская область (1,81 млн).

Меньше всего жилплощади было построено в Магаданской области (3,6 тыс. кв. м), Ненецком АО (8 тыс.), Камчатском крае (16 тыс.), Еврейской АО (19,2 тыс.) и Мурманской области (29,6 тыс.)

В статистике учитываются как многоквартирные дома, так и дома, построенные населением. В нее также включаются дома, построенные на земельных участках для ведения садоводства, пишет RT со ссылкой на данные Росстата.

Стоит отметить, что в Татарстане по состоянию на 1 ноября сдано 1,87 млн кв. метров жилья, это 78% от годового плана. Отсюда следует, что за месяц в республике ввели коло 100 тыс. кв. м жилья.