Аналоговая трансляция «БСТ» в Башкирии и Челябинской области обойдется почти в 108 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Государственное унитарное предприятие «Телерадиовещательная компания «Башкортостан» планирует заплатить 107,3 млн рублей за эфирную трансляцию телеканала «БСТ» на территории Башкортостана и Челябинской области.

Трансляция должна осуществляться посредством эфирных аналоговых передатчиков в течение всего 2020 года. Всего в списке населенных пунктов, где должна производиться трансляция, — 336 сел и городов в Башкортостане и шесть — в Челябинской области. В Башкортостане мощность передатчиков составит от 0,001 до 5 кВт, в Уфе — 2 кВт. В Челябинской области мощность передатчиков будет составлять от 0,01 (в Акбашево, Байрамгулово и Кулуево) до 0,1 кВт (в Златоусте, Ишалино и Юрюзани).

Об аукционе стало известно 25 ноября, заявки принимаются до 11 декабря, а аукцион состоится 12 декабря. Оплатят услуги за счет средств предприятия.



Ранее сообщалось, что в Татарстане отключение аналогового сигнала коснулось только федеральных каналов. Местные «Сфера», ТНВ и «Татарстан-24» сохранили аналоговое вещание.

