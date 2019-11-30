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В Татарстане может появиться проект для помощи семьям с детьми-инвалидами

05:34, 30.11.2019
В Татарстане может появиться проект для помощи семьям с детьми-инвалидами
Фото: publicdomainpictures.net

В Татарстане и еще 13 регионах России появится проект «Передышка», в рамках которого будут предоставляться услуги социальных нянь для кратковременного ухода за детьми-инвалидами, инклюзивные лагеря выходного дня для семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями здоровья.

Проект получил президентский грант и тиражируется в регионах благотворительным фондом «Со-единение», пишет ТАСС со ссылкой на его куратора Наталью Кудинову. По ее словам, сотрудничество с субъектами планируется документально оформить до конца 2020 года.

Будут также созданы дорожные карты, где участники проекта пропишут мероприятия и сроки их реализации.

Общество Татарстан
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