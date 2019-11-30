В Татарстане может появиться проект для помощи семьям с детьми-инвалидами

В Татарстане и еще 13 регионах России появится проект «Передышка», в рамках которого будут предоставляться услуги социальных нянь для кратковременного ухода за детьми-инвалидами, инклюзивные лагеря выходного дня для семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями здоровья.

Проект получил президентский грант и тиражируется в регионах благотворительным фондом «Со-единение», пишет ТАСС со ссылкой на его куратора Наталью Кудинову. По ее словам, сотрудничество с субъектами планируется документально оформить до конца 2020 года.

Будут также созданы дорожные карты, где участники проекта пропишут мероприятия и сроки их реализации.