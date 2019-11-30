В Казани и других городах РФ пройдет тотальный тест «Доступная среда»

Во вторник, 3 декабря, в восьми городах России пройдет тотальный тест «Доступная среда», цель которого проверить осведомленность граждан о существующих проблемах людей с инвалидностью и этике общения с ними.

Тест пройдет в Казани, а также Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Нальчике. Жителей этих городов будут опрашивать в учебных заведениях, на городских предприятиях потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания. Также можно пройти тест дистанционно.

Организаторы ожидают, что в акции примут участие более 5 тысяч человек.