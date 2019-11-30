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«Громкие рыбы» выпустили клип о спецодежде

02:35, 30.11.2019
«Громкие рыбы» выпустили клип о спецодежде
Фото: скриншот

Казанская студия «Громкие рыбы» сняла неофициальную рекламу о средствах индивидуальной защиты.

«Время экологии, время безопасности, защиты от внешнего мира. Пора добавить немножко средств индивидуальной защиты в свой гардероб», — говорится в описании к ролику.

Ранее студия «Громкие рыбы» сняла неофициальную рекламу для «Чебоксарского трикотажа», ставшую вирусной с подачи Юрия Дудя и Александра Гудкова. Подробнее — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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