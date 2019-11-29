Новости общества

17:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане возбуждено уголовное дело после слива сточных вод в ручей

17:35, 29.11.2019
В Татарстане возбуждено уголовное дело после слива сточных вод в ручей
Фото: pixabay.com

В Альметьевском районе Татарстана возбуждено уголовное дело после обнаружения сброса сточных вод в ручей Малый. Об этом сообщает Минэкологии РТ со ссылкой на Следственный комитет РТ.

Нарушения были выявлены сотрудниками минэкологии осенью 2019 года. В водах ручья Малый зафиксировали превышения по фенолу в 4,4 тыс. раз, по нефтепродуктам — в 456 раз и по биохимическому потреблению кислорода — в 249 раз. Стоки имели специфический химический запах. Местное предприятие ООО «ОПУ-30» было оштрафовано на 400 тыс. рублей, а материалы были переданы в СК, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Сегодня стало известно, что следователи возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее в Татарстане произошел прорыв трубы с нефтяной эмульсией.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров