В Татарстане возбуждено уголовное дело после слива сточных вод в ручей

В Альметьевском районе Татарстана возбуждено уголовное дело после обнаружения сброса сточных вод в ручей Малый. Об этом сообщает Минэкологии РТ со ссылкой на Следственный комитет РТ.

Нарушения были выявлены сотрудниками минэкологии осенью 2019 года. В водах ручья Малый зафиксировали превышения по фенолу в 4,4 тыс. раз, по нефтепродуктам — в 456 раз и по биохимическому потреблению кислорода — в 249 раз. Стоки имели специфический химический запах. Местное предприятие ООО «ОПУ-30» было оштрафовано на 400 тыс. рублей, а материалы были переданы в СК, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Сегодня стало известно, что следователи возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее в Татарстане произошел прорыв трубы с нефтяной эмульсией.