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Сегодня в Татарстане днем местами небольшой снег и до -6 градусов

06:30, 30.11.2019
Сегодня в Татарстане днем местами небольшой снег и до -6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 30 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура утром опустится до -9°С, днем — от -1°С до -6°С. В Казани днем ожидается от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -6°С.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные татарстанцев ждет метель и мокрый снег.

Общество Татарстан
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