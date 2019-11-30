Сегодня в Татарстане днем местами небольшой снег и до -6 градусов

В субботу, 30 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура утром опустится до -9°С, днем — от -1°С до -6°С. В Казани днем ожидается от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -6°С.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные татарстанцев ждет метель и мокрый снег.