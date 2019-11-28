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«Салават Юлаев» в гостях уступил «Трактору»

19:43, 28.11.2019
«Салават Юлаев» в гостях уступил «Трактору»
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил челябинскому «Трактору» (2:4).

В составе уфимской команды по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев и Никита Сошников, который укрепил лидерство в списке лучших снайперов лиги с 18 голами.

Отметим, что челябинцы дважды реализовали большинство, а четвертую шайбу забросили в пустые ворота в самом конце встречи.

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Голы:
1:0 (13:15) — Седлак (Гика, Кейлоф);
2:0 (19:57) — Кравцов (Кручинин, бол.);
2:1 (34:21) — Кугрышев (Бурмистров);
2:2 (49:15) — Сошников (Панин, Ларсен);
3:2 (58:30) — Бэйлен (Кейлоф, бол.);
4:2 (59:22) — Косов ( Авцин, в пустые ворота).

СпортХоккей Башкортостан
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