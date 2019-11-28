Тренер казанского «Зенита» Вербов пока не планирует возобновлять карьеру
Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов пока не намерен возобновлять игровую карьеру. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.
«Пока не планирует», — сказал Резванов.
В нынешнем сезоне Вербов заменяет на посту главного тренера клуба «Зенит-Казань» Владимира Алекно.
Ранее появлялась информация, что тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо хочет пригласить Вербова для подготовки к Олимпийским играм в Токио.СпортВолейбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым