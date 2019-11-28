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Тренер казанского «Зенита» Вербов пока не планирует возобновлять карьеру

17:45, 28.11.2019
Тренер казанского «Зенита» Вербов пока не планирует возобновлять карьеру
Фото: zenit-kazan.com

Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов пока не намерен возобновлять игровую карьеру. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

«Пока не планирует», — сказал Резванов.

В нынешнем сезоне Вербов заменяет на посту главного тренера клуба «Зенит-Казань» Владимира Алекно.

Ранее появлялась информация, что тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо хочет пригласить Вербова для подготовки к Олимпийским играм в Токио.

СпортВолейбол Татарстан
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