Новости общества

06:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня днем в Татарстане ожидается до -6 градусов

05:30, 29.11.2019
Сегодня днем в Татарстане ожидается до -6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 29 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер южный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура утром составит до -12°С, днем — от -1°С до -6°С. В Казани днем ожидается от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -2°С до -6°С.

Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие выходные татарстанцев ждет метель и мокрый снег.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Марией Киселевой, телеведущей и трехкратной Олимпийской чемпионкой
Официальные партнеры
  • pic
  • pic
  • pic

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров