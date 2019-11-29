Сегодня днем в Татарстане ожидается до -6 градусов

В пятницу, 29 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер южный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура утром составит до -12°С, днем — от -1°С до -6°С. В Казани днем ожидается от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -2°С до -6°С.

Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие выходные татарстанцев ждет метель и мокрый снег.