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Казанскому «Доброму фуд-траку» исполнилось два года: что изменилось в проекте

15:09, 28.11.2019
Казанскому «Доброму фуд-траку» исполнилось два года: что изменилось в проекте
Фото: kzn.ru

Сегодня казанскому благотворительному проекту «Добрый фуд-трак» исполнилось два года. За это время волонтеры раздали нуждающимся людям 20 тысяч порций еды.

На старте проекта «Добрый фуд-трак» объединял семь организаций. Сейчас их уже 17, благодаря чему фургон кормит нуждающихся бесплатно шесть дней в неделю. Расширился и объем помощи: нуждающимся предоставляется бесплатная юридическая и медицинская помощь, а также раздаются гигиенические наборы. Примерно раз в месяц на место выезжает врач-терапевт, в мобильном пункте оказания медпомощи можно пройти флюорографию и анонимно сдать анализы на ВИЧ, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее «Реальное время» сообщало об открытии места раздачи горячего питания для бездомных и нуждающихся в казанском парке имени Петрова (Кировский район).

Общество Татарстан
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