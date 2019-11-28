Появились подробности избиения группировщиком челнинского подростка

В Сети появились подробности драки, произошедшей в Челнах, в результате которой пострадавший 19-летний молодой человек скончался в реанимации. По данным полиции, нападавший возглавляет местную молодежную группировку.

Как сообщает портал «Вести Камаза», драка произошла 23 ноября около 14.30 возле дома 31/02, со стороны детского сада. 18-летний Андрей Сюрдов набросился на 19-летнего Радика Фатихова, проломив пострадавшему череп. Врачи боролись за жизнь Фатыхова, но он скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Сюрдов был задержан на следующий день. На данный момент он находится под арестом. По мнению следствия, Сюрдов возглавляет подростковую группировку «Спортсмены». В здании суда выяснилось, что у него есть судимость за кражу, кроме того, он является подозреваемым по другому уголовному делу по подозрению в краже.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах после драки подростковой ОПГ скончался молодой человек.