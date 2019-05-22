Apple устранила неточности с отображением Крыма на картах
Американская компания Apple устранила некорректное отображение Крыма на своих картах. Об этом заявил председатель профильного комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Корпорация исправила ряд неточностей и недоработок в приложении «Карты» после претензии депутатов российского парламента. По словам Левина, на данный момент все равно остаются проблемы.
Так, в сервисе Apple «Погода» некоторые города Крыма сейчас не отображаются как территория России, при этом и не отражаются как территория Украины, передает ТАСС.
Планируется, что технические проблемы будут исправлены в ближайшее время.
Напомним, ранее Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах.Общество
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