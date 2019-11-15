В 2019 году в Татарстане ОБОП раскрыл 64 преступления, совершенные участниками ОПГ

Сотрудники ОБОП УУР МВД по Татарстану в 2019 году раскрыли 64 преступления, совершенные ОПГ. Такие цифры озвучили в МВД РТ в честь годовщины дня создания управления по организованной преступности.

Всего сотрудниками ОБОП УУР МВД по РТ раскрыто 109 преступлений, из них — 64 были совершены участниками организованных групп. Уже осуждены 45 участников: пятеро из них совершили убийство, 15 человек — вымогательства и разбойные нападения. Еще восемь человек получили сроки за мошенничество, двое — за незаконный оборот наркотиков

Крупной «рыбой» правоохранителей стала преступная группировка, пытавшаяся установить криминальное влияние в Чистопольском районе Татарстана. Лидер ОПГ — 34-летний «авторитет», действуя от имени «вора в законе» по кличке «Рашид Джамбульский» вымогал деньги у жителей района. В его группировку вошли восемь человек в возрасте от 31 до 42 лет, все они задержаны. Признался в преступлении только один, он же дал показания против остальных и показал место «схрона» оружия группировки.

Еще одно формирование задержано в Нижнекамске, его участники воровали нефтепродукты с октября 2018 года. Задержанные уже дали признательные показания.

Ранее полицейские задержали лжериелторов, обманувших более тысячи человек в Татарстане и других регионах.