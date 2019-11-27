Игрок «Зенита» Барриос не хотел выходить на второй тайм с «Рубином» из-за холода

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, что не хотел выходить на второй тайм матча 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1) из-за холодной погоды.

«О, пожалуй, это был самый страшный холод с момента моего приезда в Россию. Очень замерз! В первом тайме были моменты, когда я почти не мог шевелиться. Поэтому мне нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Если честно, были мысли вообще не выходить на второй тайм.

Партнеры надо мной подшучивали, и это было даже немного трогательно. У нас очень хорошие отношения между игроками, а с шутками такие морозы переносятся даже легче», — сказал Барриос.