Медведев присвоил мысу в Ленинградской области имя первого подводника-татарина

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении безымянному мысу в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области имя первого подводника-татарина, капитана 1-го ранга Измаила Зайдулина.

Координаты мыса — 59º40,5' северной широты и 28º00,9' восточной долготы, сообщает постпредство РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В августе — октябре 1940 года подводная лодка Щ-423 под командованием Зайдулина впервые в истории подводного плавания совершила межтеатровый переход из Полярного во Владивосток Северным морским путем в составе ЭОН-10 за одну навигацию без аварий и поломок. В годы Великой Отечественной войны татарстанец участвовал в обороне Севастополя и Керченского полуострова. Зайдулин погиб в бою 26 августа 1944 года в водах Нарвского залива.