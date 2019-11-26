Эксперт о сокращении новогодних праздников: «Выходные нельзя рассматривать как дополнительное зло для экономики»

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что дополнительные выходные дни нельзя рассматривать как «какое-то дополнительное зло для экономики».



Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников, комментируя идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина превратить 31 декабря в выходной день.

«Какой-то категоричный ответ дать трудно, потому что есть люди, которые за длинные праздничные зимние дни, кого-то они тяготят. Мне не нравится объяснение, аргументация насчёт того, что это даёт нагрузку на экономику. То есть выходные дни для трудящихся нельзя рассматривать как какое-то дополнительное зло для экономики. Тогда надо точно так же относиться ко всем выходным и праздникам», — цитирует Беляева RT.

По его словам, он является сторонником длинных новогодних праздников, когда можно провести время с семьей.

«Сокращать длинные праздники до буквально двух-трёх дней, а потом уже удлинять свой отпуск — это сомнительная вещь. Хотя тут однозначного мнения нет и быть не может», — заключил экономист.