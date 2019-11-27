Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов

В среду, 27 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от -3°С до -8°С. В Казани днем ожидается от -3°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -7°С.