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Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов

05:31, 27.11.2019
Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 27 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от -3°С до -8°С. В Казани днем ожидается от -3°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -7°С.

Общество Татарстан
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