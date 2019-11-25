В Татарстане на соревнованиях борец спровоцировал потасовку со зрителями

Во время чемпионата Республики Татарстан 22 ноября во Дворце единоборств «Ак Барс» произошла потасовка между зрителями и участником соревнований.

Один из борцов, выступающий в весовой категории 130 кг, показал неуважительный жест руками после «свиста» зрителей соревнований в его адрес. Действие спортсмена вызвало возмущение болельщиков.

В этот же день на место проведения чемпионата выехали представители Минспорта РТ для выяснении обстоятельств случившегося, ситуацию под личный контроль взял первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Перед стартом соревнований утром 23 ноября президиум Федерации борьбы корэш Татарстана провел внеочередное собрание, на котором было принято решение дать борцу закончить турнир, однако с 2020 года дисквалифицировать спортсмена на неопределенный период.

«Министерство спорта РТ выступает за честный спорт, достойное поведение на ковре и вне его, призывает спортсменов и зрителей проявлять уважение друг к другу. Мы убеждены, что спорт и, в частности, боевые единоборства, призваны развивать человека не только физически, но и духовно. Мы категорически против проявления спортсменами агрессии в адрес друг друга, а также в адрес зрителей, и порицаем подобное поведение», — отметили в пресс-службе Минспорта РТ.