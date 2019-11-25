Аналитики: почти половина россиян пересылает интимные фото в интернете

Опрос компании Eset показал, что более 40% россиян делятся интимными фотографиями в интернете. При этом аналитики отметили снижение этой цифры.

В 2015 году в пересылке откровенных снимков признались 53% респондентов, передает ТАСС. Это указывает на озабоченность безопасностью личных данных, считают эксперты.

С утечкой интимного контента столкнулись 8% опрошенных. При этом 43% россиян утверждают, что никогда не делились приватными фото с кем-либо.

В качестве защиты большинство респондентов используют проверенный метод — сразу удаляют фотографии. То есть 43% опрошенных ответили, что не хранят подобную информацию. Антивирус используют 16%, а 11% прибегают к VPN и шифрованию.

Как утверждают эксперты, пользователи находятся в зоне риска не только во время передачи личных материалов, но и просто храня их на незащищенных устройствах.