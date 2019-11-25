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Димитрис Прифтис: «У УНИКСа сейчас сложный период, результаты не очень хорошие»

12:36, 25.11.2019
Димитрис Прифтис: «У УНИКСа сейчас сложный период, результаты не очень хорошие»
Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против питерского «Зенита».

«Мы играем против сильной команды с глубокой скамейкой и опытными игроками. У нас же сейчас сложный период, результаты не очень хорошие, к тому же много травмированных. Нам нужно сделать все возможное, чтобы показать конкурентоспособный баскетбол и бороться за победу», — сказал Прифтис.

Матч против «Зенита» состоится сегодня в Казани, начало встречи — в 19.00.

СпортБаскетбол Татарстан
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