Димитрис Прифтис: «У УНИКСа сейчас сложный период, результаты не очень хорошие»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против питерского «Зенита».

«Мы играем против сильной команды с глубокой скамейкой и опытными игроками. У нас же сейчас сложный период, результаты не очень хорошие, к тому же много травмированных. Нам нужно сделать все возможное, чтобы показать конкурентоспособный баскетбол и бороться за победу», — сказал Прифтис.

Матч против «Зенита» состоится сегодня в Казани, начало встречи — в 19.00.