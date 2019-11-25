На выборах в Гонконге победила оппозиция

В Гонконге оппозиция выигрывает прямые выборы в советы 18 городских округов. Абсолютное большинство голосов получили представители демократического блока.

В выборах принимали участие 1090 кандидатов. Партия оппозиции пандемократов выигрывает в 17 из 18 округов, получив более 278 мест в райсоветы Гонконга. Это составляет около 90% мест. Проправительственный блок, ранее контролировавший 75% мест совета, получает пока 42 места. Независимые кандидаты смогли получить 24 места.

Явка на выборах составила 71%. Всего проголосовало 2,94 млн человек.

Напомним, что с марта 2019 года в Гонконге проходили акции протеста. Протестная активность на улицах Гонконга началась после заявления властей о внесении поправок в законодательство, касающихся экстрадиции. Местным населением это было воспринято как угроза оппозиции.