В сургутском ресторане произошел крупный пожар

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В Сургуте произошел пожар в ресторане «Кристалл». Площадь возгорания составила 3 600 кв.м.

По данным МЧС, из здания были эвакуированы 60 человек. Пока зарегистрирован один пострадавший, он самостоятельно обратился за помощью к медикам. Как отмечает ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, сообщение о возгорании поступило в 21:26 по местному времени.

Видео горящего здания опубликовал проект Mash.