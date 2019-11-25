Депутат Госдумы отреагировал на заявление советника Трампа о нежелании войны с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек с недоверием отнесся к заявлению советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, заявившего, что страны Запада не желают войны с Россией.

Бальбек считает, что НАТО «пытается играть в доброго и злого полицейского» и в данный момент альянс «показывает открытые ладони и демонстрирует миролюбие», передает RT.

Депутат отметил, что на Западе не могут грозить России силой, поэтому и переходят на более дружелюбный формат общения.

Ранее О'Брайен заявил, что Запад «не желает конфликтовать с Россией и не хочет с ней войны».