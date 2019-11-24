Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, будет защищать адвокат из Казани

Фото: @advokat_nagiev

Защищать интересы Рамиля Шамсутдинова в суде будет адвокат из Казани Руслан Нагиев. Информацию Нагиев подтвердил корреспонденту «Реального времени».

Как пояснил Нагиев, он согласился защищать интересы Шамсутдинова от того, что неравнодушен к проблеме, так как сам является отцом двоих сыновей призывного возраста. Как будет выстроена позиция защиты, будет ясно после того, как Нагиев лично встретится с задержанным срочником.

Свою позицию Нагиев также объяснил в «Инстаграме», опубликовав фотографию с отцом Рамиля Шамсутдинова, адвокатами Чапановым и Тугушевым.

«Мы хотим добиться истины по делу Рамиля Шамсутдинова, а не бездумно оправдывать кого-то. То, что произошло, — это трагедия для семьи Шамсутдиновых, это трагедия для семей погибших парней, это трагедия для всех нас независимо от этнической и религиозной принадлежности. Солдаты в нашей армии не должны погибать, тем более в мирное время», — подписал фото адвокат.

Нагиев также добавил, что адвокаты в первую очередь защищают закон и человека, но не человеческие пороки. Он сравнил эту работу с действиями хирурга, который должен оперировать больного независимо от того, нравится тот ему или нет.

Напомним, в конце октября стало известно о массовом убийстве срочником из Татарстана Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев. Солдат расстрелял двух офицеров, двух контрактников и четырех срочников. После задержания Шамсутдинов рассказал о том, что его грозили изнасиловать офицеры. В Минобороны назвали его слова абсолютной ложью.