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Медведев предложил освободить пострадавших в ЧС от налога на доходы

14:07, 23.11.2019
Медведев предложил освободить пострадавших в ЧС от налога на доходы
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия», которую он возглавляет, предложил новую форму поддержки пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Он считает возможным освободить таких граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает «РИА Новости».

Ранее Медведев поручил Министерству финансов продумать, как не допустить перетока
предпринимателей между регионами, когда в России начнут поэтапно вводить
налог на самозанятых.

ОбществоВласть
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