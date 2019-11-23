Медведев предложил освободить пострадавших в ЧС от налога на доходы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия», которую он возглавляет, предложил новую форму поддержки пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Он считает возможным освободить таких граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает «РИА Новости».

Ранее Медведев поручил Министерству финансов продумать, как не допустить перетока

предпринимателей между регионами, когда в России начнут поэтапно вводить

налог на самозанятых.



