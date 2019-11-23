В Уфе установят 74 остановок почти за 3 млн рублей

МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы заплатит 2,97 млн рублей за остановочные павильоны. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Всего будет закуплено 74 остановочных павильона, стоимость каждого составит около 40,2 тысячи рублей. Остановки будут с крышей дугообразной формы из сотового поликарбоната, с деревянными скамейками и урной. Высота остановки составит около 2,5 метра, ширина — около 1,7 метра, длина — 3,4—3,5 метра.

Объявили об этом 15 ноября, заявки принимаются до 25 числа, а аукцион состоится 28-го. Закупку оплатят из собственных средств МУПа.

Ранее сообщалось, что в Уфе установили на «красных линиях» от Телецентра до ДК УМПО 106 «умных» остановочных павильонов. Они оснащены электронными табло, сообщающими о прибытии транспорта, системами видеонаблюдения, зонами бесплатного Wi-Fi, USB-портами.

