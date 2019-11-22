В Казани активисты проведут пикеты в поддержку рядового Шамсутдинова

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Завтра активисты Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) намерены провести одиночные пикеты в поддержку рядового Рамиля Шамсутдинова, убившего 8 человек в воинской части в Забайкалье.

Активисты отказались проводить массовый пикет парках Карима Тинчурина или Крылья Советов, как предлагали городские власти. Они решили выйти по очереди к часам на улице Баумана, передает «Идель.Реалии».

Напомним, в конце октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. После задержания Шамсутдинов рассказал о том, что его грозили изнасиловать офицеры. В Минобороны назвали слова солдата ложью. Теперь следствие возбудило уголовное дело о неуставных отношениях в части, где служил забайкальский стрелок.

