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Минкульт начнет собирать данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете

15:20, 22.11.2019
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете
Фото: publicdomainpictures.net

С 2021 года Министерство культуры начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.

Согласно поправкам в закон о кинематографии, видеосервисы будут обязаны передавать название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, число просмотров в систему учета ЕАИС. Сейчас там собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров, пишут «Ведомости».

По словам министра культуры Владимира Мединского, эти данные нужны, чтобы оценить эффективность бюджетной поддержки кино. Так, некоторые фильмы не смогли собрать кассу в кинотеатрах, а в Сети они пользуются большой популярностью.

Ранее «Ведомости» сообщали, что больше половины фильмов, которые профинансировало Министерство культуры с 2015 года, зрители в кинотеатрах почти не смотрели.

ОбществоКультура
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