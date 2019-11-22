Минкульт начнет собирать данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете

С 2021 года Министерство культуры начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.

Согласно поправкам в закон о кинематографии, видеосервисы будут обязаны передавать название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, число просмотров в систему учета ЕАИС. Сейчас там собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров, пишут «Ведомости».

По словам министра культуры Владимира Мединского, эти данные нужны, чтобы оценить эффективность бюджетной поддержки кино. Так, некоторые фильмы не смогли собрать кассу в кинотеатрах, а в Сети они пользуются большой популярностью.

Ранее «Ведомости» сообщали, что больше половины фильмов, которые профинансировало Министерство культуры с 2015 года, зрители в кинотеатрах почти не смотрели.