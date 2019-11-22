Суд отказался принять иск ФБК к Владимиру Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, является иностранным агентом) к президенту России Владимиру Путину.

В определении суда приводятся положения Конституции, согласно которым, указывает Бондарева, требования не могут быть предъявлены к главе государства в рамках административного судопроизводства. Поэтому заявление не может быть принято, так как это нарушит основные принципы разделения властей на территории РФ, пишет RT.

Иск был подан из-за уголовного дела об отмывании денег против ФБК. В заявлении истцы требовали признать незаконным бездействие президента, который как гарант Конституции не реагирует и не принимает мер по прекращению «грубых и систематических нарушений конституционных прав (на неприкосновенность жилища, на распространение информации и выражение мнения о коррупции, на объединение), происходящих по «делу ФБК».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, может ли суд оштрафовать российского лидера, заявил, что тот обладает иммунитетом.