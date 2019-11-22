За охоту на зайцев у жителей Татарстана изъяли ружье и два автомобиля

Фото: Госкомитет РТ по биологическим ресурсам

Трем жителям Татарстана грозит уголовная ответственность за браконьерство. Их добычей стали два зайца, на которых они охотились ночью.

В настоящее время у них изъяли ружье и два автомобиля. Материалы дела переданы в МВД с признаками уголовного преступления по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Теперь злоумышленникам грозит штраф до 500 тыс. рублей, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет или штраф в размере от 500 тыс. до одного млн рублей, сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Ведомство отмечает, что сотрудники комитета проводят рейды и в дневное, и в ночное время суток, а также в праздничные дни.

Ранее житель Челябинской области поймал стерлядь, занесенную в Красную книгу РФ. За улов четырех экземпляров мужчина может сесть в тюрьму на срок до двух лет.