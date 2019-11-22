Казанца приговорили к условному сроку за телевизор, выброшенный из окна на машину соседа

Суд приговорил казанца к одному году лишения свободы условно за телевизор, выброшенный на автомобиль соседа.

Установлено, что в марте этого года 33-летний пьяный мужчина выкинул телевизор из окна подъезда своего дома на улице Дементьева. Он упал на принадлежащий соседу автомобиль Hyundai Accent.

Владелец оценил ущерб в 48 тыс. рублей. Подсудимый полностью признал вину, но ущерб не возместил, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.